《中国经济分析》美债问题木已成舟,中国应加快自身经济改革摆脱束缚

路透北京8月8日电---中国媒体对美国政府缺乏财政节制而造成债务问题和债信评等调降大加鞭挞,但它们却掩饰了北京日益担心的一个问题:担心自身的经济政策调整过慢.

接受采访的多位中国高级官员和政府经济学家均对中国施加给自己的美元枷锁感到无奈,大声疾呼进行变革,但并未提出明确的短期计划.

有一个显而易见的答案,那就是加快人民币升值步伐,不过其承载了中国目前可能还无法接受的经济和政治成本.

有一项意见看似正在中国政府中获得支持,即放宽对中国企业和公民海外投资限制.这将有助于降低中国外汇储备的积累.

不过这料将只能小幅减少中国对美国的曝险.中国3.2兆(万亿)的外汇储备中,估计有三分之二投资在以美元计价的资产中,例如美国公债.同时由于较高的外贸顺差,每个月都会产生大量的新增美元储备.

上周五,标准普尔宣告美国丧失顶级AAA主权评级,称因政府债务负担上升,引来中国官方媒体的批评之声.

若浏览中国官方媒体对美国评等调降反应,请点选:[ID:nL3E7J70DO]

一部分接受路透采访的官员听起来像是接受了现实,其承还没有能够替代美国公债的可行投资渠道.

但是另一部分人则将近几周的美国债务问题,看作是中国政府加速国内改革的某种动力.

"我们需要尽最大可能分散(投资),"一位未具名的中国人民银行官员表示.

"中国的立场一直都很明确."他说.

"首先,我们将强烈要求美国加强自律--他们不能一直无节制地发债.第二,我们也需要加速国内经济转型的步伐,并减慢外汇储备的增速."

**公开羞辱**

对于美国债务问题,中国公开的立场一直是指责美国不顾作为世界主要储备货币发行国所应肩负的责任,试图"通过发债解决自身造成的问题".这些通常是由在官方媒体上发表一系列言辞激烈的评论来完成的.

不过一些官员在接受路透访问时暗自承认,中国当局自身的政策已令其处于不利的境地,并认为北京必须改变这一状况.

中国已经制定了一项五年规划,包括刺激内需的内容.而这恰恰是美国多年以来敦促中国减小双边贸易失衡和降低美国公债投资规模的方式.

然而,到2015年还有一段漫长的路要走.

与数位消息人士的谈话中得出了一个进行快速转变的构想,即放松海外投资限制.

来自中国国家发展与改革委员会的一位官方分析师表示,"政府将加快允许中国企业和个人投资海外的步伐."

中国全国人大常委会前副委员长成思危周一在接受Reuters Insider采访时,也发表了同样的观点.

对于中国目前持有的美国公债存量,成思危建议采取"不买不卖的"策略,维持现有规模,但不再增加购买.[ID:nCT0389194]

当然问题的关键在于,对于持续的外汇流入,中国需做些事情.即将公布的数据料显示,7月中国贸易顺差扩大至275亿美元,高于6月的223亿美元.

还有一些分析师提出更多其它独特的构想,以让中国避免过于依赖投资美国公债,不过这些建议均不大可能实施.

中国人民银行研究局原副局长景学成表示,中国应同美国进行协商,将所持一部分美国公债转变为美国金融或能源公司的股票.

中国央行前货币政策委员余永定周五在金融时报上撰文呼吁,中国应尽快允许人民币"自由浮动",以阻止中国外汇储备规模进一步膨胀.这在市场上引起轰动,相比于接受路透访问的其他官员所表达的观点,余永定的观点更加犀利.

**自愿选择,而不要被迫**

执政的中国共产党一直不愿采取任何可能危及经济快速增长的措施,因经济较快增长有助于共产党保持执政地位,总体上其认为人民币CNY=CFXS快速升值风险过大.

但这样一位知名的前中国官员公开呼吁当局作出如此重大的政策转变表明,中国当局实施改革的时机已然成熟,无论是加快人民币汇率自由化进程,还是让经济成长更明显地从仰赖出口转向依靠国内消费.

美国和国际货币基金组织(IMF)多年来一直呼吁中国放松对人民币汇率的管制,但来自中国内部的压力更具分量.

中国的主权投资是关系着国家的尊严,特别是当很多发达经济体深陷债务危机之际.当局对资金投向的选择很容易引发争论,特别是当投资亏损时.

两位接近领导层的消息人士透露,由于中国在美国的投资遭遇重大账面浮亏,其中包括主权财富基金入股美国黑石集团(百仕通)(BX.N)损失惨重,主管金融工作的副总理王岐山因此遭到同僚和政治对手的批评.

"美国债信评级下调,让中国政府极为罕见地获得重新考量发展战略的机会,"官方智库中国社会科学院国际金融研究中心秘书长张明指出.

张明建议,中国可通过买入更多美国股票和公司债券,而非美国公债,来应对美国评级下调的短期冲击;同时增持日圆、欧元和新兴市场货币,而非美元.

从长期看,他希望中国改善国内收入再分配格局,并促使人民币更富灵活性.

"需要自问的是,对于以往将经济增长放在首位、甚至到了牺牲国内资源和民众福祉程度的发展模式,如今是不是该结束了?"(完)