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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 11:06 BJT

〔全球经济〕G7未讨论具体外汇干预,同意必要时采取合作--日本财相

路透东京8月9日电---日本财务大臣野田佳彦周二称:

* 七国集团(G7)未讨论具体的外汇干预政策,但同意在必要时合作

* 密切关注市场,若有必要将采取适当行动

* 市况严峻,因此将同G7国家适时协作

* 关注美国联邦储备理事会政策会议结果及其对日本经济的影响.(完)

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