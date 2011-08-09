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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 14:16 BJT

〔表格〕德国6月贸易顺差意外缩窄至115亿欧元,路透预估为130亿

路透柏林8月9日电---德国联邦统计局周二公布:

* 6月经季节调整的出口较前月下滑1.2%,进口较前月增长0.3%

* 6月经季节调整的贸易顺差为115亿欧元(路透调查预估为顺差130亿欧元)

* 6月经常帐盈馀为119亿欧元,5月修正为盈馀67亿欧元

* 6月未经调整的出口较上年同期增长3.1%,进口较上年同期增长6.0%

以下为详细数据(若非特别标明,则单位为10亿欧元):

11年6月 11年5月 10年6月

贸易收支(经季节调整) 11.5 12.9 11.5

出口 88.5 89.6 81.9

出口变动(较上月,%) -1.2 +4.4 +2.3

进口 77.0 76.7 70.4

进口变动(较上月,%) +0.3 +3.8 +1.4 (完)

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--编译 隋芬;审校 程琳

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