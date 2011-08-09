〔表格〕德国6月贸易顺差意外缩窄至115亿欧元,路透预估为130亿

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透柏林8月9日电---德国联邦统计局周二公布:
* 6月经季节调整的出口较前月下滑1.2%,进口较前月增长0.3%
* 6月经季节调整的贸易顺差为115亿欧元(路透调查预估为顺差130亿欧元)
* 6月经常帐盈馀为119亿欧元,5月修正为盈馀67亿欧元
* 6月未经调整的出口较上年同期增长3.1%,进口较上年同期增长6.0%
以下为详细数据(若非特别标明,则单位为10亿欧元):
11年6月 11年5月 10年6月
贸易收支(经季节调整) 11.5 12.9 11.5
出口 88.5 89.6 81.9
出口变动(较上月,%) -1.2 +4.4 +2.3
进口 77.0 76.7 70.4
进口变动(较上月,%) +0.3 +3.8 +1.4 (完)
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--编译 隋芬;审校 程琳
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
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