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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 11:09 BJT

〔日本经济〕央行总裁称始终准备好在必要时采取适当的货币政策

路透东京8月9日电---日本央行总裁白川方明周二称,日本央行始终准备好在必要时采取适当的货币政策.(完)

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