〔表格〕英国6月工业生产较前月持平,逊于预估

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透伦敦8月9日电---英国国家统计局周二公布的数据显示:
* 英国6月工业生产较前月持平(预估为增长0.4%),较上年同期下滑0.3%
* 6月制造业产出较前月减少0.4%(预估为增长0.2%),较上年同期增长2.1%
* 统计局称,疲弱的6月工业生产数据对第二季GDP的拖累很小
以下为详细数据:
制造业产出 6月 5月 (5月初值)
较上月(%) -0.4 1.8 (1.8)
较上年同期(%) -0.4 1.8 (1.8)
三个月变动(%) -0.5* -0.2 (-0.2)
三个月变动(%)
(较上年同期) 2.0 2.1 (2.1)
工业生产
较上月(%) 持平 0.8 (0.9)
较上年同期(%) -0.3 -0.9 (-0.8)
三个月变动(%) -1.6** -1.5 (-1.5)
三个月变动(%)
(较上年同期) -0.8 -0.7 (-0.6)
电力,天然气和水:
较上月(%) 2.0 1.9 (1.6)
较上年同期(%) -1.4 -3.0 (-3.3)
预估值 较前月 较上年同期
制造业产出 +0.2 +2.9
工业生产 +0.4 +0.2
* 制造业产出三个月变动创2009年7月以来最大降幅
** 工业产出三个月变动创2009年5月以来最大降幅
(完)
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--编译 许娜;审校 白云
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
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