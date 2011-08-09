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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 16:48 BJT

〔表格〕英国6月工业生产较前月持平,逊于预估

路透伦敦8月9日电---英国国家统计局周二公布的数据显示:

* 英国6月工业生产较前月持平(预估为增长0.4%),较上年同期下滑0.3%

* 6月制造业产出较前月减少0.4%(预估为增长0.2%),较上年同期增长2.1%

* 统计局称,疲弱的6月工业生产数据对第二季GDP的拖累很小

以下为详细数据:

制造业产出 6月 5月 (5月初值)

较上月(%) -0.4 1.8 (1.8)

较上年同期(%) -0.4 1.8 (1.8)

三个月变动(%) -0.5* -0.2 (-0.2)

三个月变动(%)

(较上年同期) 2.0 2.1 (2.1)

工业生产

较上月(%) 持平 0.8 (0.9)

较上年同期(%) -0.3 -0.9 (-0.8)

三个月变动(%) -1.6** -1.5 (-1.5)

三个月变动(%)

(较上年同期) -0.8 -0.7 (-0.6)

电力,天然气和水:

较上月(%) 2.0 1.9 (1.6)

较上年同期(%) -1.4 -3.0 (-3.3)

预估值 较前月 较上年同期

制造业产出 +0.2 +2.9

工业生产 +0.4 +0.2

* 制造业产出三个月变动创2009年7月以来最大降幅

** 工业产出三个月变动创2009年5月以来最大降幅

(完)

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--编译 许娜;审校 白云

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