〔表格〕英国6月全球商品贸易逆差为88.73亿英镑,高于预期

* 英国6月全球商品贸易逆差为88.73亿英镑,为2010年12月以来最大(预估为逆差81.0亿英镑);6月修正後为逆差50.53亿英镑

* 5月对非欧盟地区的贸易逆差为57.18亿英镑,亦为2010年12月以来最大(调查预估为逆差49.0亿英镑);4月修正後为逆差45.08亿英镑