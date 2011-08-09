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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 16:40 BJT

〔表格〕英国6月全球商品贸易逆差为88.73亿英镑,高于预期

路透伦敦8月9日电---英国国家统计局周二公布:

* 英国6月全球商品贸易逆差为88.73亿英镑,为2010年12月以来最大(预估为逆差81.0亿英镑);6月修正後为逆差50.53亿英镑

* 5月对非欧盟地区的贸易逆差为57.18亿英镑,亦为2010年12月以来最大(调查预估为逆差49.0亿英镑);4月修正後为逆差45.08亿英镑

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