〔中国汇市〕人民币兑美元早盘略跌,避险情绪推升美元需求

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 人民币兑美元即期汇价略跌
* 全球再陷衰退疑虑升温,美股暴跌
* 投资者避险情绪提振美元
路透北京8月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘即期汇价略有下跌.全球再滑入衰退的疑虑升温,美股暴跌,投资者避险情绪推动国际美元走强,亦牵引境内投资者做多美元.但国际汇市波动性增大,令境内市场略显缺乏明确方向.
北京时间11:45,人民币兑美元即期报6.4390元,上日收盘价为6.4360元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.4335元,较上日的6.4305元下跌.
"美股暴跌,避险情绪推高了美元,...人民币市场大家跟着买美元的也就多些."北京一银行交易员称.
该交易员并称,尽管当前国际汇市波动性增加,但境内汇市还是相对稳定,不过感觉市场比较混乱,估计午盘人民币汇价还是趋弱,但整体波幅仍然较小.
瑞郎兑欧元周二在亚洲市场上冲至纪录高位,投资者信心因区域股价持续下跌而受到重创,令其涌向避险货币.日圆亦走坚,美元兑欧元和商品货币跳升,美股创下2008年12月以来最大跌幅,引发一波避险操作.但对当局抛售日圆进行干预的不安情绪令投资者对推动日圆测试纪录高位保持谨慎.[FRX/CN]
美国股市周一暴跌,标普500指数重挫超过6%,美国丧失AAA信贷评等後令市场与日俱增的经济衰退担忧加剧.[ID:nCN1884757]
北京时间11:58,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.4070/20,上日尾盘为6.3770元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4420/50元,上日尾盘报6.4280元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 钟华; 审校 张喜良
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。