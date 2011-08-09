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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 12:22 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元早盘略跌,避险情绪推升美元需求

* 人民币兑美元即期汇价略跌

* 全球再陷衰退疑虑升温,美股暴跌

* 投资者避险情绪提振美元

路透北京8月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘即期汇价略有下跌.全球再滑入衰退的疑虑升温,美股暴跌,投资者避险情绪推动国际美元走强,亦牵引境内投资者做多美元.但国际汇市波动性增大,令境内市场略显缺乏明确方向.

北京时间11:45,人民币兑美元即期报6.4390元,上日收盘价为6.4360元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.4335元,较上日的6.4305元下跌.

"美股暴跌,避险情绪推高了美元,...人民币市场大家跟着买美元的也就多些."北京一银行交易员称.

该交易员并称,尽管当前国际汇市波动性增加,但境内汇市还是相对稳定,不过感觉市场比较混乱,估计午盘人民币汇价还是趋弱,但整体波幅仍然较小.

瑞郎兑欧元周二在亚洲市场上冲至纪录高位,投资者信心因区域股价持续下跌而受到重创,令其涌向避险货币.日圆亦走坚,美元兑欧元和商品货币跳升,美股创下2008年12月以来最大跌幅,引发一波避险操作.但对当局抛售日圆进行干预的不安情绪令投资者对推动日圆测试纪录高位保持谨慎.[FRX/CN]

美国股市周一暴跌,标普500指数重挫超过6%,美国丧失AAA信贷评等後令市场与日俱增的经济衰退担忧加剧.[ID:nCN1884757]

北京时间11:58,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.4070/20,上日尾盘为6.3770元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4420/50元,上日尾盘报6.4280元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 钟华; 审校 张喜良

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