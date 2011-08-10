(重发)《热点透视》股市遭遇抛售只是恐慌情绪的反映,忽视了其基本面价值

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(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cole; 编译 许娜

路透伦敦8月8日电---股市已遭受全球经济和金融危机最新进展的剧烈冲击.过去数周,大多数股指累计下跌逾10%.不过,股价下跌目前还只是恐慌情绪的一种反映,尚未成为引起恐慌的原因.未进行杠杆化操作且从长远考量的投资者,仍有无需恐慌的合理理由.

认为股市可以免受更广泛危机冲击将是十分愚蠢的.金融股已经受损,因欧元区在遏制主权债务危机蔓延的举措上举棋不定.与全球经济增长紧密联系的矿产股亦缺乏吸引力.

事实上,如果银行业表现愈发惨淡,而且经济成长放缓,那麽鲜少有企业能够幸免.预估开始被纷纷下调的大门已经敞开.首先,瑞士信贷分析师上周将其对欧元区企业今年盈利增长预估,自12%大幅下调至7%,并将美国企业今年盈利增长预估自14%下调至12%.Starmine也在寻找合适的时机下调预估.根据其现有普遍预估,美国和欧洲企业今年每股盈馀料增长15%.

但是,透过这些举动,看看其所处的背景是十分重要的.与2008年或1929年不同,没有多少迹象显示投资者被迫出脱仓位,以偿还债务或满足追加保证金要求.如果这种情况发生,那麽股市将加剧经济问题,而不是像现在这样,只是其它忧虑的一种反映.

而且,即使预估被下调,企业盈利仍料将增长.与此同时,绩优股现在很难出现高定价.即使盈利增幅达到当前预估的一半,美国企业的预期市盈率仍不到15%.欧洲企业的预期市盈率为略高于12%.

与美国公债、德国公债和英国公债相比,股市现在存在投资价值.这些一般看来是高质量的主权债券正变得越来越昂贵,因为受到惊吓的投资者继续将资金撤出,转而投入这些被认为是避险天堂的市场.股市未能免受资金撤离的冲击,不过从基本面来看,其可能被证明是一个具有韧性的重要投资场地.(完)