〔亚洲金融〕亚洲资本市场有必要加强政策手段,增强投资者信心--亚行

路透北京8月9日电---亚洲开发银行(亚行)最新报告指出,新兴亚洲的资本市场在近几年表现出极大的弹性,但由于最近对于美国和欧元区经济的担忧而引发的大规模抛售,新兴亚洲的资本市场有必要加强政策手段,以增强投资者的信心和避免过度的波动.

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"面对全球投资者情绪的突然变化,新兴亚洲的市场仍然很脆弱.疲软的全球经济将损害我们的出口,而在美国和欧洲发生的事件所产生的连锁效应将远远超过业务回报."编写该报告的亚行区域经济一体化办公室主任伊万.J.阿齐兹称.

该份亚洲资本市场监测报告指出,在全球经济不确定和金融动荡加剧的情况下,整个地区的货币当局加强了对通货膨胀的应对措施,因而下行风险日益显现.由于投资者对疲软的全球经济、美国和欧洲债务危机及中东和北非的政治动荡感到不安,最近几个月来全球金融环境已经变得更加不稳定.

尽管新兴亚洲的市场不可避免地受到了这些事态发展的影响,但由于该地区强劲的基础以及与发达经济体的利率差距,预计今年晚些时候将重新激发资本流入该地区.

阿齐兹警告称,虽然更自由的资本流动可以促进更好、更有效的金融资源配置,理论上可以提高福利,但大规模不稳定的资本流动却是一种风险,会对新兴市场的经济体带来挑战.而在历史上,大规模的短期资本流动曾扰乱国家货币政策,破坏金融体系的稳定并削弱经济增长.

报告认为,尽管新兴亚洲资本市场从深度和广度上得到明显改善,但仍较易受到外部冲击,这表明该地区有必要通过共同努力来增强市场的弹性.阿齐兹称,"为深厚而流动的市场提供强大的市场基础设施,对于支持该地区的金融发展和一体化至关重要."(完)