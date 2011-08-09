〔亚洲金融〕亚洲资本市场有必要加强政策手段,增强投资者信心--亚行

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
路透北京8月9日电---亚洲开发银行(亚行)最新报告指出,新兴亚洲的资本市场在近几年表现出极大的弹性,但由于最近对于美国和欧元区经济的担忧而引发的大规模抛售,新兴亚洲的资本市场有必要加强政策手段,以增强投资者的信心和避免过度的波动.
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"面对全球投资者情绪的突然变化,新兴亚洲的市场仍然很脆弱.疲软的全球经济将损害我们的出口,而在美国和欧洲发生的事件所产生的连锁效应将远远超过业务回报."编写该报告的亚行区域经济一体化办公室主任伊万.J.阿齐兹称.
该份亚洲资本市场监测报告指出,在全球经济不确定和金融动荡加剧的情况下,整个地区的货币当局加强了对通货膨胀的应对措施,因而下行风险日益显现.由于投资者对疲软的全球经济、美国和欧洲债务危机及中东和北非的政治动荡感到不安,最近几个月来全球金融环境已经变得更加不稳定.
尽管新兴亚洲的市场不可避免地受到了这些事态发展的影响,但由于该地区强劲的基础以及与发达经济体的利率差距,预计今年晚些时候将重新激发资本流入该地区.
阿齐兹警告称,虽然更自由的资本流动可以促进更好、更有效的金融资源配置,理论上可以提高福利,但大规模不稳定的资本流动却是一种风险,会对新兴市场的经济体带来挑战.而在历史上,大规模的短期资本流动曾扰乱国家货币政策,破坏金融体系的稳定并削弱经济增长.
报告认为,尽管新兴亚洲资本市场从深度和广度上得到明显改善,但仍较易受到外部冲击,这表明该地区有必要通过共同努力来增强市场的弹性.阿齐兹称,"为深厚而流动的市场提供强大的市场基础设施,对于支持该地区的金融发展和一体化至关重要."(完)
--整理 沈燕; 审校 张喜良
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)