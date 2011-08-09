〔中国货币市场〕隔夜持稳七天小涨,央行公开市场正回购放量影响温和

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
路透上海8月9日电---中国银行间市场周二七天及14回购利率加权价小涨约10个基点(bp),而隔夜品种持稳.今日央行公开市场正回购操作放量至约一个月高点,但基本以对冲到期资金为主,资金面所受影响暂时较为温和.
交易员并称,因近期流动性趋缓,以及一级市场央票需求较弱,因此还不能完全排除央行继续上调存款准备金率的可能.而外围市场动荡虽对中国进一步紧缩货币政策有所抑制,但市场对未来资金面预期仍偏谨慎.
上海一银行交易员称,虽然公开市场正回购操作放量,但到期量亦较大.因此市场短期资金仍属宽裕,仅"7天、14天这种需求相对较多."
中国央行公开市场今日进行了830亿元人民币28天期正回购操作,规模为约一个月来高点;同时还招标发行了20亿元一年期央票,中标收益率连续六周持平于3.4982%.本周公开市场到期资金合计1,920亿元,其中央票830亿元,正回购1,090亿元.[CN/MMTCN]
中国国家统计局周二公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,创37个月新高,且高于路透调查中值的6.3%;当月CPI环比则上涨0.5%,显示通胀压力仍然严峻.但分析师普遍认为,在欧美经济前景高度不确定、疑云笼罩之际,中国央行可能会"投鼠忌器",加息等进一步紧缩行动可能延後.[ID:nCN1876575]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7486 2.7431 +0.55
七天CN7DRP=CFXS 3.1028 3.0047 +9.81
14天CN14DRP=CFXS 3.4086 3.2929 +11.57
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7400 2.7329 +0.71
七天CHICNY7D=CFXS 3.1053 3.0394 +6.59
====================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)