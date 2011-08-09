《热点问答》美联储在考虑更多宽松举措时要顾忌什麽?

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透华盛顿8月8日电---如果美国疲弱的经济和高失业率状况进一步恶化,则美国联邦储备理事会(FED,美联储)将考虑出台新举措提振经济成长.
尽管7月非农就业岗位意外增加11.7万个,且失业率回落0.1个百分点,但无人认为就业市场表现强劲.官员们将继续警惕低于平均水准的成长步伐是否持续,或者成长走势会消逝殆尽的相关迹象.
欧债危机持续发酵导致金融市场紧张局面的可能性,以及标准普尔调降美国债信评等引发的忧虑,提高了美联储或会考虑更多举动来支撑经济复苏的机率.
美联储已然进行了历史上最大规模的央行宽松举措:2008年12月大砍利率至接近零水准,随後陆续购买了2.3万亿(兆)美元资产以对经济活动提供额外的刺激.
然而,官员们仍认为,只要形势需要,美联储还有发挥空间.
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。