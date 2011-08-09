《热点问答》美联储在考虑更多宽松举措时要顾忌什麽?

路透华盛顿8月8日电---如果美国疲弱的经济和高失业率状况进一步恶化,则美国联邦储备理事会(FED,美联储)将考虑出台新举措提振经济成长.

尽管7月非农就业岗位意外增加11.7万个,且失业率回落0.1个百分点,但无人认为就业市场表现强劲.官员们将继续警惕低于平均水准的成长步伐是否持续,或者成长走势会消逝殆尽的相关迹象.

欧债危机持续发酵导致金融市场紧张局面的可能性,以及标准普尔调降美国债信评等引发的忧虑,提高了美联储或会考虑更多举动来支撑经济复苏的机率.

美联储已然进行了历史上最大规模的央行宽松举措:2008年12月大砍利率至接近零水准,随後陆续购买了2.3万亿(兆)美元资产以对经济活动提供额外的刺激.