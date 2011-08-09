〔中国公开市场〕一年央票发行延续稳势,正回购放量意在平滑到期(更新版)

(新增央行公告、市场评论及背景)

* 一年央票发行收益率连续六周持平于3.4982%

* 金融市场动荡下,央行维稳意图更甚

* 正回购放量意在平滑到期,增加未来调控灵活性

路透上海8月9日电---中国央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率连续第六周持平,表明在全球金融市场动荡表现下,央行维稳意图没有改变.因美国主权评级遭调降後引发全球经济增长忧虑,央行需要评估现行紧缩货币政策,是否存在超调风险.

交易员指出,本周公开市场到期量较大,且债市资金面已有较明显的缓和.所以期限更短的正回购操作放量,目的在于平滑到期,并增加未来流动性调控灵活性.

央行公告显示,今日稍早招标发行的20亿元人民币一年期央票,发行价96.62元,对应收益率3.4982%.同日进行的830亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.8%.

"现在央行收也不是,放也不是,货币政策正处于观察期,最好就是什麽都不变,看清楚再说,"北京一银行交易员称.

他表示,目前经济前景忧虑升温,然而国内通胀是否处于年内拐点还有分歧,央行可能是有意增加28天期正回购的操作量,一方面可以平滑到期,另一方面也增加了未来调控的灵活性.

中国7月CPI同比涨幅6.5%,创37个月新高.但目前恰逢欧美日经济前景高度不确定,分析师预计,中国央行可能会"投鼠忌器",或延缓出台加息等举措.7月CPI或已是强弩之末,未来随着国际大宗商品价格下跌及猪肉价格趋稳,通胀将逐步回落.[ID:nCN1885959]

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率报在3.6664%,高出一级市场收益率约17个基点(bp),但倒挂幅度较前期已有明显收窄,因近期避险情绪推动现券市场走势回暖.[ID:nCN1885661]

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前连续三周维持净投放,其中上周放量至440亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 20

(周四) 待定

正回购 (周二) 830

(周四) 待定

央票到期 830

正回购到期 1,090

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