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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 11:24 BJT

〔日本债市〕债券期货升至九个月高位,因股市大跌令投资人转战公债

路透东京8月9日电---日本政府公债期货周二升至九个月高位,因投资者从风险较高的资产涌入安全的公债,此前美国债信评等调降令全球股票价格大跌.

周一美国股市暴跌,引发市场担心全球债务危机恶化,部分市场人士开始忧虑衰退恐不可避免.

日股日经指数.N225周二大跌逾4%,创3月震灾後单日最大跌幅,成交量庞大.

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