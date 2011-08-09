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中国财经 | 2011年 8月 9日 星期二 11:31 BJT

〔中国新债〕厦门钨业周五将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月9日电---中国厦门钨业股份有限公司(600549.SS)周二公告称,将于周五簿记建档发行5亿元

人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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厦门钨业 16 5 12 8/12簿记建档 中信银行 AA 8/16 8/17

(600549.SS) (中债信用增进担保)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 曾菱/黄凯

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