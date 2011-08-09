〔中国新债〕厦门钨业周五将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
路透上海8月9日电---中国厦门钨业股份有限公司(600549.SS)周二公告称,将于周五簿记建档发行5亿元
人民币短期融资券,期限一年.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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厦门钨业 16 5 12 8/12簿记建档 中信银行 AA 8/16 8/17
(600549.SS) (中债信用增进担保)
=============================================================================================(完)
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--发稿 刘昕; 审校 曾菱/黄凯
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
路透北京2月5日 - 中国最高人民检察院近日表示，全国检察机关将严惩非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，并将加大对证券期货领域新型犯罪打击力度，依法惩治操纵市场、内幕交易、虚假披露等犯罪。
路透北京2月5日 - 中国证券投资基金业协会公布，截至去年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约51.79万亿元人民币，较上季末增长5.9%。