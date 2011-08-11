《阳歌专栏》巨人网络解雇CFO,用高额分红安抚投资者

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作者阳歌(Doug Young）为资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabizblog.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

巨人网络CFO辞职 高额分红以安抚投资者

要想表达歉意，没什麽能比提供一份丰厚的分红更好的了——至少近来因会计事宜而遭遇批评的网络游戏公司巨人网络< GA.N>是想通过这种方式来与投资者沟通。巨人网络还宣布首席财务官(CFO)辞职，很明显这也是就一笔保险生意的投资来安抚投资者。

就在一个星期前，搜房网(SFUN.N)决定给投资者5%的分红，这是第一家这麽做的在美国市场上市的中国公司，而巨人网络则紧随其後，提供每股3美元的分红，这意味将40%的利润用来分红，这是近年来我看到的分红力度最大的一次。

同时，巨人网络还宣布了新的CFO上任，此人曾经在普华永道工作。解读这一系列事件，其中隐含的意思其实很简单：巨人的董事长将这家公司作为其个人投资工具，购买了一家保险公司，而CFO为了讨好自己的老板，就毫不犹豫地批准了，没有顾及到保险业务是与巨人的核心游戏业务完全无关的。投资者发现後，通过抛售巨人股票以示抗议，巨人股票在过去三个月就大跌30%。为了安抚投资者，巨人提出分红并解雇CFO。

但实际上这会让人们对巨人的财务状况产生更大的信任危机。如果我是投资者，我肯定会短期内买巨人的股票，来获得分红，但从较长期投资角度而言，我会对巨人公司和其他在美国上市的中国公司持警惕态度。

一句话：巨人网络公司提供丰厚分红，解聘其CFO，是为了安抚投资者对会计问题的担心。（完）