〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下挫,受亚股全面跌势和中国经济数据影响

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透悉尼/惠灵顿8月9日电---澳元兑美元周二下滑0.015美元至五个月新低,新西兰元则下挫2%,亚洲股市全面遭遇恐慌性抛盘.
此次市场抛压之严重,促使澳洲央行都出面表示在密切关注市场,不过该央行亦指出,国内货币市场未出现紧俏局面.
澳元/美元AUD=D4于3月以来首次跌破平价,部分受中国公布高于预期的通胀数据影响.投资者担心,通胀较高或会限制北京方面在全球经济放缓的情况下刺激中国国内经济的能力.
澳元对中国相关消息尤其敏感,因为中国是澳洲的主要出口市场.澳元/美元一度最低跌至0.9927美元,之後小幅反弹至1.0050美元.
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。