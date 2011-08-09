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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 11:48 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下挫,受亚股全面跌势和中国经济数据影响

路透悉尼/惠灵顿8月9日电---澳元兑美元周二下滑0.015美元至五个月新低,新西兰元则下挫2%,亚洲股市全面遭遇恐慌性抛盘.

此次市场抛压之严重,促使澳洲央行都出面表示在密切关注市场,不过该央行亦指出,国内货币市场未出现紧俏局面.

澳元/美元AUD=D4于3月以来首次跌破平价,部分受中国公布高于预期的通胀数据影响.投资者担心,通胀较高或会限制北京方面在全球经济放缓的情况下刺激中国国内经济的能力.

澳元对中国相关消息尤其敏感,因为中国是澳洲的主要出口市场.澳元/美元一度最低跌至0.9927美元,之後小幅反弹至1.0050美元.

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