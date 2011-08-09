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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 12:09 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:全线走升,但干预行动令涨幅受限

IFR悉尼8月9日--美元兑日圆以外亚洲货币全线走升,但干预行动令涨幅受限.

韩国央行、台湾央行和印尼央行今天早盘一直在积极打压美元兑本币的涨幅,但是多数忧虑仍系于当地股市.

韩国股市跌幅最多扩大至9.9%,尽管韩国当局倾尽所能发出警告.虽然韩股已削减跌幅至8.4%,但跌势仍大得恐怖.

其他表现糟糕的股市还有,香港股市恒生指数一度挫跌7.9%,最新下跌6.6%.

过去24小时中,广为流传着有关杠杆上市交易基金(ETF)的影响.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)拉美股指昨夜大跌9.3%,多数人认为是因ETF仓位的大规模解除.

MSCI日本以外亚太地区股指今日下滑5.1%,由于新加坡今日休市,跌幅小了一些.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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