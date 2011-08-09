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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 11:48 BJT

《中国公开市场正回购未到期一览表》--8月9日

累计未到期馀额:2,380亿元人民币

到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2011/8/11 91 2.88 100

8/16 28 2.80 250

当月累计: 350

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9/6 28 2.80 830

9/8 91 2.88 100

当月累计: 930

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10/6 91 3.08 600

10/13 91 3.08 500

当月累计: 1,100 (完)

--整理 刘昕; 审校 周晓峰/边竞

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