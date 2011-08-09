〔中国货币市场〕隔夜持稳七天小涨,央行公开市场正回购放量影响温和(更新版)

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海8月9日电---中国银行间市场周二七天及14回购利率加权价小涨约10个基点(bp),而隔夜品种持稳.今日央行公开市场正回购操作放量至约一个月高点,但基本以对冲到期资金为主,资金面所受影响暂时较为温和.
交易员并称,因近期流动性趋缓,以及一级市场央票需求较弱,因此还不能完全排除央行继续上调存款准备金率的可能.而外围市场动荡虽对中国进一步紧缩货币政策有所抑制,但市场对未来资金面预期仍偏谨慎.
上海一银行交易员称,虽然公开市场正回购操作放量,但到期量亦较大.因此市场短期资金仍属宽裕,仅"7天、14天这种需求相对较多."
中国央行公开市场今日进行了830亿元人民币28天期正回购操作,规模为约一个月来高点;同时还招标发行了20亿元一年期央票,中标收益率连续六周持平于3.4982%.本周公开市场到期资金合计1,920亿元,其中央票830亿元,正回购1,090亿元.[CN/MMTCN]
中国国家统计局周二公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,创37个月新高,且高于路透调查中值的6.3%;当月CPI环比则上涨0.5%,显示通胀压力仍然严峻.但分析师普遍认为,在欧美经济前景高度不确定、疑云笼罩之际,中国央行可能会"投鼠忌器",加息等进一步紧缩行动可能延後.[ID:nCN1876575]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7517 2.7431 +0.86
七天CN7DRP=CFXS 3.1045 3.0047 +9.98
14天CN14DRP=CFXS 3.4108 3.2929 +11.79
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7420 2.7329 +0.91
七天CHICNY7D=CFXS 3.1201 3.0394 +8.07
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7431 2.7400 +0.31
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0900 3.0100 +8.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4100 3.3000 +11.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.7368 2.7286 +0.82
七天SHICNYSWD= 3.0933 3.0000 +9.33
三个月SHICNY3MD= 5.6908 5.7463 -5.55
====================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
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