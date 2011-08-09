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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 12:04 BJT

〔东京汇市〕瑞郎兑欧元触纪录高位,因股市大跌击碎投资者信心

汇市避险情绪加剧,因日股.N225跌逾4%,上海股市.SSEC跌逾1%,而韩股.KS11则跌6%.

"日圆及瑞郎吸引极强的需求,因全球股市暴跌产生重大的心理面冲击,迫使投资人弃守风险性资产,"三菱东京日联银行汇率分析师Teppei Ino表示.

美元/瑞郎CHF=跌0.7%至0.7494,逼近上日所创约0.7483的纪录低位.

欧元/瑞郎EURCHF=R暴跌至1.0605的纪录低位後,回升至1.0651瑞郎,跌幅0.5%.

"美元、瑞郎及日圆今日均出现买盘,这就是上述汇率交叉盘波动相对较低的原因所在,"瑞士信贷证券的全球外汇研究主管Koji Fukaya表示.

"美元/日圆并非被最严重抛售的货币,因为美元也受到避险需求所支撑,因此日圆和美元都在同一个篮子里,令美元/日圆波动率受限."

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