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公司新闻(中文) | 2011年 8月 9日 星期二 11:49 BJT

(重发)《美国上市公司业绩公布日程表》--8月3日-8月16日

s) (A) 0.73 13 0.54

8/15 Q4 雅诗兰黛(Estée Lauder) (EL) 0.24 18 0.29

8/15 Q2 Lowes Companies Inc (LOW) 0.67 23 0.58

8/15 Q4 Sysco Corp (SYY) 0.57 9 0.57

8/16 AMC Q3 Analog Devices Inc ADI 0.74 22 0.65

8/16 Q2 2012 Dell Inc. DELL.O 0.49 33 0.32

8/16 Q2 家得宝(Home Depot) (HD) 0.83 24 0.72

8/16 BMO Q2 2012 The TJX Companies, Inc. (TJX) 0.88 24 0.73

8/16 Q2 2012 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT) 1.08 24 0.97 (完)

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

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