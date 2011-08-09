(重发)《美国上市公司业绩公布日程表》--8月3日-8月16日

港报社评：从新年两宗新闻，看内地社情民意--明报2月6日
在刚刚过去的农历新年假期中，内地有两宗社会新闻在网络上引起了轩然大波，一宗是浙江宁波动物园老虎咬死人事件，另一宗是黑龙江哈尔滨市一名警察执行公务时遇袭身亡事件。从这两宗突发事件在民间引起的讨论峰回路转，剧情一波三折，口水四射，情绪激烈，折射出内地社会人心浮躁，价值观扭曲，弥漫严重的怨气戾气，值得当局认真反思。
s) (A) 0.73 13 0.54
8/15 Q4 雅诗兰黛(Estée Lauder) (EL) 0.24 18 0.29
8/15 Q2 Lowes Companies Inc (LOW) 0.67 23 0.58
8/15 Q4 Sysco Corp (SYY) 0.57 9 0.57
8/16 AMC Q3 Analog Devices Inc ADI 0.74 22 0.65
8/16 Q2 2012 Dell Inc. DELL.O 0.49 33 0.32
8/16 Q2 家得宝(Home Depot) (HD) 0.83 24 0.72
8/16 BMO Q2 2012 The TJX Companies, Inc. (TJX) 0.88 24 0.73
8/16 Q2 2012 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT) 1.08 24 0.97 (完)
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 高琦; 审校 隋芬
在刚刚过去的农历新年假期中，内地有两宗社会新闻在网络上引起了轩然大波，一宗是浙江宁波动物园老虎咬死人事件，另一宗是黑龙江哈尔滨市一名警察执行公务时遇袭身亡事件。从这两宗突发事件在民间引起的讨论峰回路转，剧情一波三折，口水四射，情绪激烈，折射出内地社会人心浮躁，价值观扭曲，弥漫严重的怨气戾气，值得当局认真反思。
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。