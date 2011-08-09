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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 12:00 BJT

〔东京美债〕美国现货公债价格上涨,股市下滑推动投资者避险需求

路透东京8月9日电---美国现货公债价格周二在亚洲市场上涨,指标10年期公债收益率(殖利率)触及两年半低点,因亚洲股市大跌促使投资者纷纷转投避险资产.

美国政府公债上涨,尽管美国失去AAA评级,因标准普尔调降美国评级加剧了人们对美国经济的担忧,投资者纷纷避开股市等风险资产,转战债市.

继美股上日重挫後,亚洲股市也是跌声一片,日股日经指数.N225跌4.4%触及3月以来最低,摩根士丹利国际资本公司(MSCI)除日本外亚洲股市指数跌6.4%.

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