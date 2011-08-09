〔中国数据〕统计局称将于下午3:30左右发布7月工业及投资、消费等数据

路透北京8月9日电---中国国家统计局周二表示,将于今天下午3:30左右发布7月份工业及投资、消费等数据.

今日稍早,统计局已公布7月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,创37个月新高,且高于路透调查中值的6.3%;当月CPI环比则上涨0.5%.同期,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨幅亦创下34个月高位,至7.5%.[ID:nCN1827309](完)