《中国2011年经济指标各方预测值一览》--8月9日

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京8月9日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2011年重要经济指标同比增幅的预测值:
政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值
2011年 2011年 2011年7月/2010年全年
国内生产 8% *9.7%-9.9%/安信证券/11年8月 9.6%/10.3%
总值(GDP) 9.4%/野村证券/8月 (9.6%为上半年数据)
9.6%/亚洲开发银行/7月
9.5%/交通银行金融研究中心/7月
9.5%/星展银行/7月
9.0%/巴克莱资本/7月
9.5%左右/发改委专家陈东琪/7月
9.3%左右/国家信息中心预测部副主任祝宝良/7月
9.3%/ING/7月
9.63%/人民大学/7月
9.3%左右/国家信息中心/6月
9.5%/农业银行战略规划部/6月
9.2%/中金首席经济学家彭文生/6月
8.7%/瑞士信贷/6月
9.3%/瑞银/6月
9.3%左右/摩根大通/6月
9.2%/花旗银行/6月
9.1-9.2%/德意志银行/6月
9%/摩根士丹利/6月
9%/经济合作暨发展组织(OECD)/5月
9.4%/高盛/5月
9.3-9.4%/央行货币政策委员会委员李稻葵/5月
9%左右/国研中心宏观研究部部长余斌/5月
9.3%/世界银行/4月
9.8%/法国兴业银行/4月
9.6%/IMF/11年4月
9%/恒生银行/4月
9%以上/中国银行/3月
9.8%左右/中国科学院/1月
居民消费 4% 5.2%左右/交通银行首席经济学家连平/11年7月 *6.5%/3.3%
价格指数(CPI) 5%或略高/里昂证券/7月
超过5%/花旗/7月
4.7%/人民大学/7月
5%/瑞银证券/6月
4.8%/农业银行战略规划部/6月
4.9%左右/国家信息中心/6月
4.8%/中金首席经济学家彭文生/6月
4.8%/巴克莱/6月
5.6%/瑞士信贷行亚洲区首席经济分析师陶冬/6月
4.5%/摩根士丹利/6月
5.0%/德意志银行/6月
4.5%左右/央行研究生部书记焦瑾璞/5月
4.7%/高盛/5月
5.0%/世界银行/4月
5.5%/法国兴业银行/4月
4.5%/星展银行/4月
4.6%左右/亚洲开发银行/4月
4.5%/申银万国/4月
4.5%/《国际经济评论》/3月
5%/央行货币政策委员会委员李稻葵/3月
3.7%左右/中国科学院/1月
4%左右/发改委社会发展研究所所长杨宜勇/1月
工业生产者出厂 *7.5%/5.5%
价格指数(PPI)
广义货币 16%左右 15.9%/19.7%
供应量(M2) (15.9%为6月末数据，
19.7%为2010年12月末数据)
新增人民币贷款 6.5-7万亿元/美银美林/10年11月 6,339亿元/7.95万亿元
(6,339为6月数据)
贸易顺差/逆差 约1,570亿美元/国家信息中心/11年7月 222.7亿美元/1,831亿美元
约1,600亿美元/农业银行/7月 (222.7为6月数据)
1,400-1,500亿美元左右/瑞银/6月
1,000亿美元左右/货币政策委员李稻葵/5月
1,200亿美元左右/交通银行/4月
1,500亿美元/巴克莱资本/3月
1.566亿美元/国家信息中心王远鸿/2月
社会消费品 18.5%/国家信息中心王远鸿/11年2月 *17.2%/18.4%
零售总额
固定资产投资 约25%/国家信息中心/11年7月 *25.4%/24.5%
(不含农户) (25.4%为1-7月数据)
注:1、*表示新增
2、以上数据均来自媒体的公开报导
3、机构全称:
央行--中国人民银行
央行研究局课题组--中国人民银行研究局专题课题组
统计局总经济师--统计局总经济师姚景源
国研中心--国务院发展研究中心
发改委预测组--国家发改委价格监测中心分析预测组
发改委研究所分析组--发改委投资研究所投资形势分析组
发改委研究院--发改委宏观经济研究院
社科院课题组--社科院中国经济形势分析与预测课题组
社会科学--中国社会科学院国际金融研究中心
中金--中国国际金融有限公司
中商联--中国商业联合会
经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
IMF--国际货币基金会(完)
--整理 曹巍浩; 审校 边竞
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
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