〔英国经济〕央行最新通胀报告,或重新点燃量化宽松预期

路透伦敦8月8日电---英国央行周三将公布的季度通胀报告或向外界展示,在新一波市场震荡给经济施加更多压力之际,央行是否在严肃考虑进一步出台措施支撑复苏.

在上周末全球金融决策者匆匆而紧张地举行磋商之後,投资者在竭力判断最近一轮动荡是否提升了英国央行祭出新一轮量化宽松的可能性.

不管报告公布的最新增长和通胀预估如何,从金恩口中说出来的那一刻起或许就显得过时了,因为最新数据的分界点是上周三--那时尚未见到周四起的股价骤跌,标普也还没有调降美国债信评级.

通常来讲,市场会担心当前4.2%的通胀率何时能回到英国央行的目标2%.但这一次却不同,焦点势必将转向2008年金融危机一幕是否会在英国重演.

"我认为主要是了解金恩预料这次危机蔓延将有多严重,"苏格兰皇家银行分析师Ross Walker说."

自2009年3月以来,英国央行就一直维持利率不变.即便在最近开始发生动荡之前,过去九个月里英国复苏就已经陷入停顿.

目前而言,极少有分析师预测英国央行会在2009年3月至2010年2月的2,000亿英镑购债计划的基础上,再启动新一轮量化宽松.

只有一位英国央行官员普森上月赞成更多量化宽松,不过货币政策委员会(MPC)其他委员认为这是个危机选项.

然而随着市况迅速演变,投资者对持有美国和欧洲公债的风险重新作出评估,Walker表示将寻觅一些线索,判断如果形势恶化,英国央行是否准备进一步出台量化宽松.(完)