〔中国股市〕沪综指早盘收低1.1%,通胀触顶预期助跌幅缩窄(更新版)

(新增早盘收市报价和分析师评论)

* 沪综指早盘跌幅缩窄後收低1.1%

* 跌幅收窄因CPI触顶预期及技术调整因素

* 短线走向仍主要取决于外部因素

* 若美债事件无恶化,短线或在2,500点附近振荡

路透北京8月9日电---中国股市周二大幅跳空低开後,跌幅逐波收窄,早盘收低1.1%.其间中国公布稍高于预期的7月通胀数据,令市场对于通胀可能触顶并为货币政策转向提供空间产生憧憬,且接连暴跌後积累的超跌反弹能量释放,大盘触底後回升至2,500点附近.

但市场人士认为在国内经济形势保持相对平稳、通胀可控的背景下,短线市场动向仍主要取决于欧美债务等事件的进一步发展.若不再出现更多令外部环境恶化的事件,短线沪综指.SSEC可能在2,500点附近窄幅振荡.

沪综指早盘收于2,498.936点,下跌27.88点或1.1%.今晨开盘时,受隔夜美股暴跌及美债信评级遭下调利空发酵拖累,沪指大幅开低2.3%,跌幅一度扩大至3.53%至2,437.681点,为去年7月19日以来的盘间低点.

受食品类尤其是猪肉价格涨势凌厉推动,中国7月CPI同比涨幅超越市场预期,创下37个月新高.不过分析师普遍认为,本月数据或已是强弩之末,未来随着国际大宗商品价格下跌及猪肉价格趋稳,CPI料逐步回落.[ID:nCN1885793]

大同证券分析师王志宏认为,美国三大评级公司仅有标普一家下调美国一个国家的债信评级,对于金融市场应属于突发偶然性因素,美债仍然是最好的资产.如果评级公司不再下调其他国家评级,对于金融市场的冲击会很快消化.

"而且中国股市还是跟国外市场有区别.这波回调之前美国三大股指都已经回升到金融危机前2007年的水平,韩国股市还创出了历史高点,而沪综指去年以来一直在调整,离之前的高点有很大距离,所以在这波回调中应该相对更为抗跌."他续称.

他预计,如果外部环境未有进一步恶化,沪综指短线料在2,500-2,550间振荡.

为了纾缓市场过于恐慌的心理,中国官方报纸--中国证券报周二在头版头条发表社评称,不必对美债危机过分担忧,经过风险快速释放,市场继续大幅下跌动能不足;且因国内稳定的经济增长、良好的上市公司业绩及合理估值,A股持续下跌理由不充分,当前不宜再过分看空.[ID:nCN1885011]

摩根大通的研究报告亦指出,香港和中国股市在当前的金融市场动荡中大幅下挫,此间会产生一些投资机会.消费品、尤其是日用品类股票在波动期表现应该不错,包括IT、互联网、旅游等周期性不强的股票对于宏观经济增速放缓也更有抵抗力.[ID:nCN1886011]

保持逾60年标普最高评等的美国长期债务评级上周末突遭调降,引发全球金融市场剧烈动荡.周一沪综指收跌3.79%,创近九个月来最大单日跌幅.隔夜美国股市暴跌,周二继续将亚洲股市拉下深渊.

日股日经指数.N225周二早盘收低逾4%,创3月震灾後单日最大跌幅;香港恒生指数.HSI续挫6%;台湾股市.TWII则缩减跌幅,并一度翻红,据消息人士称,因政府基金进场护盘.(完)