〔中国股市〕沪综指早盘收低1.1%,通胀触顶预期助跌幅缩窄(更新版)

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
(新增早盘收市报价和分析师评论)
* 沪综指早盘跌幅缩窄後收低1.1%
* 跌幅收窄因CPI触顶预期及技术调整因素
* 短线走向仍主要取决于外部因素
* 若美债事件无恶化,短线或在2,500点附近振荡
路透北京8月9日电---中国股市周二大幅跳空低开後,跌幅逐波收窄,早盘收低1.1%.其间中国公布稍高于预期的7月通胀数据,令市场对于通胀可能触顶并为货币政策转向提供空间产生憧憬,且接连暴跌後积累的超跌反弹能量释放,大盘触底後回升至2,500点附近.
但市场人士认为在国内经济形势保持相对平稳、通胀可控的背景下,短线市场动向仍主要取决于欧美债务等事件的进一步发展.若不再出现更多令外部环境恶化的事件,短线沪综指.SSEC可能在2,500点附近窄幅振荡.
沪综指早盘收于2,498.936点,下跌27.88点或1.1%.今晨开盘时,受隔夜美股暴跌及美债信评级遭下调利空发酵拖累,沪指大幅开低2.3%,跌幅一度扩大至3.53%至2,437.681点,为去年7月19日以来的盘间低点.
受食品类尤其是猪肉价格涨势凌厉推动,中国7月CPI同比涨幅超越市场预期,创下37个月新高.不过分析师普遍认为,本月数据或已是强弩之末,未来随着国际大宗商品价格下跌及猪肉价格趋稳,CPI料逐步回落.[ID:nCN1885793]
大同证券分析师王志宏认为,美国三大评级公司仅有标普一家下调美国一个国家的债信评级,对于金融市场应属于突发偶然性因素,美债仍然是最好的资产.如果评级公司不再下调其他国家评级,对于金融市场的冲击会很快消化.
"而且中国股市还是跟国外市场有区别.这波回调之前美国三大股指都已经回升到金融危机前2007年的水平,韩国股市还创出了历史高点,而沪综指去年以来一直在调整,离之前的高点有很大距离,所以在这波回调中应该相对更为抗跌."他续称.
他预计,如果外部环境未有进一步恶化,沪综指短线料在2,500-2,550间振荡.
为了纾缓市场过于恐慌的心理,中国官方报纸--中国证券报周二在头版头条发表社评称,不必对美债危机过分担忧,经过风险快速释放,市场继续大幅下跌动能不足;且因国内稳定的经济增长、良好的上市公司业绩及合理估值,A股持续下跌理由不充分,当前不宜再过分看空.[ID:nCN1885011]
摩根大通的研究报告亦指出,香港和中国股市在当前的金融市场动荡中大幅下挫,此间会产生一些投资机会.消费品、尤其是日用品类股票在波动期表现应该不错,包括IT、互联网、旅游等周期性不强的股票对于宏观经济增速放缓也更有抵抗力.[ID:nCN1886011]
保持逾60年标普最高评等的美国长期债务评级上周末突遭调降,引发全球金融市场剧烈动荡.周一沪综指收跌3.79%,创近九个月来最大单日跌幅.隔夜美国股市暴跌,周二继续将亚洲股市拉下深渊.
日股日经指数.N225周二早盘收低逾4%,创3月震灾後单日最大跌幅;香港恒生指数.HSI续挫6%;台湾股市.TWII则缩减跌幅,并一度翻红,据消息人士称,因政府基金进场护盘.(完)
--发稿 李然; 审校 林高丽
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。