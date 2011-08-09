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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 13:25 BJT

****敬告客户:路透中文新增《中国已发行公司债一览表》****

亲爱的客户，您好：

今年以来由中国证监会监管的公司债发行量同比大幅增加，市场对其关注度也日渐提升。为方便您了解公司债的更多信息，为投资决策提供参考，路透中文本周起将新增《中国已发行公司债一览表》，统计当年公司债的具体发行情况。

该报导将在每周一发出。您可点击[CMN-CN-CN/DBTCN]浏览。

如有建议,欢迎致电86-21-61041781(联系人 边竞)。(完)

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