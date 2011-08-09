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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 12:37 BJT

《外汇动态》日本保证金交易商抛售南非兰特和澳元兑日圆,进行止损

0347GMT---日本保证金交易商Invast Securities执行董事Hironobu Mikata指出,澳元/日圆AUDJPY=R和南非兰特/日圆ZARJPY=R在最近几日下挫,已迫使日本散户保证金交易商在今天卖出这两个货币对,进行止损.

"人们尽量保住更多资金以免被迫进行止损抛售,但有相当一部分人不能跟上市场步伐,而不得不割肉出局,"他提及澳元/日圆止损卖盘时称.

南非兰特兑日圆周二挫跌逾3%,最近两个交易日的累计跌幅接近8%.澳元/日圆今天也下挫逾2%,过去两日跌幅约5%.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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