〔中国债市动态〕现券收益率持稳,紧缩政策忧虑渐起买气受压制

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月10日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率基本持稳,买盘则明显萎缩.此前,美国长期信用评级惨遭调降,引发现券收益率猛跌,目前正出现修正性回调.且在7月居民消费价格指数(CPI)公布後,机构对紧缩政策仍存担忧,压制债券买气.
不过,北京一券商分析师认为,国际环境不确定因素多,8月加息会更谨慎.同时,下周起公开市场到期量将逐步萎缩,央行续上调存款准备金率的可能性不大.待CPI出现实质性回落,在资金面的配合下,债市走势有望向好.
"CPI出来以後还是担心政策.但是(8月)政策持稳的可能性更大一些,不会特别激进."她表示.
国家发改委官员表示,下半年食品类价格将继续保持高位运行、稳中略有波动的态势;但由于翘尾因素快速下降,预计本轮价格运行已将近拐点,後期价格总水平同比将有所回落.[ID:nCN1888989]
该分析师并指出,全球金融市场正在逐渐消化标普调降美国长期信用评级的消息,且此前市场反应未免有些过分悲观.
国金证券研究所近期亦发布报告,目前市场对于海外环境判断已逐步出现过度悲观的倾向,後期将逐步向上修正,并同步带动对国内经济和政策的预期修正,这将限制收益率下行的空间.
中国国家统计局稍早公布,7月CPI同比涨6.5%,创37个月新高,且高于路透调查中值的6.3%;当月CPI环比则上涨0.5%,显示通胀压力仍然严峻.[ID:nCN1885959]
北京时间11:52,剩馀期限近五年的国债110014双边报价tCN110014=CFXM最新显示为3.84/3.81%,较上日尾盘的3.86/3.79%.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。