〔新债招标〕中国30年期续发国债收益率4.5253%,低于预期--业内人士

路透上海8月10日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的280亿元人民币30年期续发国债,中标收益率4.5253%,低于4.58%的预测均值.

业内人士并透露,该期债最优(边际)中标收益率为4.5751%.

该期债为今年第16期记账式附息国债的续发债.第16期国债起息日为6月23日,票面利率4.5%,每半年付息一次.

该续发国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员不进行追加投标.8月11日开始续发行,8月15日续发行结束,续发行部分从8月17日起与原发行部分合并上市交易.(完)