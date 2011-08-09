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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 13:10 BJT

〔日本数据〕7月消费者信心指数为37.0,连续第三个月改善

路透东京8月9日电--日本内阁府周二公布的调查显示,7月日本消费者信心连续第三个月改善,显示3月强震後经济正处于恢复,尽管全球股市大跌和日圆强劲构成风险.

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