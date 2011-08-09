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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 13:11 BJT

〔菲律宾金融〕资本外流是暂时现象,继续关注外储分散化--央行副总裁

路透马尼拉8月9日电---菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo周二表示,包括该国在内的新兴市场的资本外流现象是暂时的,外流是由美国债信评级被降後的避险情绪引起.他补充称,菲律宾计划继续将外汇储备分散到美元以外的其它货币.

他告诉记者,该国外储篮子中除美元外,也包括澳元、欧元与日圆.他稍早对参议院一委员会表示,黄金在总储备资产中约占比14%.(完)

--编译 隋芬;审校 杜明霞

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