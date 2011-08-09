〔菲律宾金融〕资本外流是暂时现象,继续关注外储分散化--央行副总裁

路透马尼拉8月9日电---菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo周二表示,包括该国在内的新兴市场的资本外流现象是暂时的,外流是由美国债信评级被降後的避险情绪引起.他补充称,菲律宾计划继续将外汇储备分散到美元以外的其它货币.