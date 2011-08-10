〔中国新债〕财政部下周三招标300亿元固息国债,期限10年

路透上海8月10日电---中国财政部周三公告称,将于下周三(17日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行300亿元人民币记账式固息国债,期限10年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为财政部2011年第19期记账式国债,将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

该期国债竞争性招标时间为8月17日上午9:30-10:30,8月18日开始发行并计息,8月22日发行结束,8月24日起上市交易.(完)

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