〔中国新债〕财政部下周三招标300亿元固息国债,为第17期七年品种续发

路透北京8月17日电---中国财政部周三公告称,将于下周三(24日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行300亿元人民币记账式固息国债,为今年第17期七年品种续发.

今年第17期七年品种7月7日开始计息,票面利率3.7%.刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

该期国债竞争性招标时间为8月24日上午9:30-10:30,8月25日开始续发行,8月29日续发行结束,续发行部分从8月31日起与原发行部分合并上市交易.(完)

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