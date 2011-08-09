〔韩国个股〕LG显示器将投资28.3亿美元大量生产OEL面板--日经

路透8月9日电---日本经济新闻援引韩国LG显示器(034220.KS)高层主管的话报导称,该公司准备2014年下半年起投资约2,200亿日圆(28.3亿美元)来量产有机电激发光(OEL)面板.

该报称,OEL显示器被广泛认为将取代液晶显示器(LCD)成为电视和其他设备的主流技术.这种显示器耗电更少,且影像更鲜明.

"LG显示器的投资将用来生产OEL面板,将采用尺寸为约220X250厘米、8.5代的玻璃基板,"LG显示器执行长权英寿对日本经济新闻称.

日本经济新闻表示,三星是全球平板电视业的领头羊.该公司也正在积极开发OEL科技,但日本竞争同业则步伐落後.2007年时,索尼(6758.T)曾以一款11英寸的型号在OEL电视业领先,但其已停止了这款产品在日本的生产.而东芝(6502.T)、日立(6501.T)、Panasonic Corp(6752.T)和夏普(6753.T)尚未开始启动基础研究.(完)