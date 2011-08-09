特写：债务危机令美国民众人心惶惶

《中国国债发行日程表》--2月6日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约8月8日电（记者 Mark Egan）---美国出事了。
从时代广场到佛罗里达圣彼得堡，再到俄勒冈波特兰，人们竭力想要弄明白美国AAA信用评级下调如何导致股市暴跌，并让美国经济前景再次黯淡。
失业、住房无法售出、账单不断增加，许多美国人在思考他们将如何实现收支平衡。
费城郊区詹金顿(Jenkintown)的Maria Thuy说：“我的冰箱坏了，洗衣机坏了，烤箱坏了，房顶也坏了。”她在几周前丢掉了一家非盈利机构主管的工作，正在发愁如何避免房屋坍塌。
Thuy和许多人一样，周一股市暴跌令其感到恐慌，她十分担心其退休存款。
32岁的Barbara Barak在佛罗里达州奥兰多的一家商城卖化妆品。但这份工作的收入主要来自提成，而产品没有销量，她可能考虑辞职。“人们现在害怕花钱，”她说道。
Barak的丈夫在2008年经济衰退之初就丢了钢铁业的工作，在一家冰激凌商处找到了一份工作，他们的年收入降至5万美元。她其实也不用太关心股市，因为她没有储蓄。
她的理财计划是什麽呢？“养活自己。”
周一股市出现恐慌性抛售，导致标普500指数重挫逾6%，为2008年12月以来单日最大跌幅，该指数中的所有成份股均跌至平盘之下。
**心理创伤**
由于投资者担忧白宫无法控制债务增加，也无法创造足够就业，以刺激经济增长，导致股市暴跌，美债信用评级被调降。对欧洲债务危机的担忧让情况更为严峻。
标普500指数在4月底触及收盘高位後已下跌17.9%。
消费者支出约占美国经济的70%，经济学家担忧，股市暴跌将对美国民众心理造成影响，促使其削减开支，并迫使企业推迟招聘和支出。
迈阿密店员Antonio del Valle说，他将现在的问题归咎于美国前总统小布什。
“如果不是他将所有的钱浪费在伊拉克和阿富汗战争中，我们就不用讨论提高债务上限。”
在阿富汗和伊拉克的战争损及国家财政开支，而2008年的金融危机则导致政府对美国各州的援助减少。
因此，美国各州和市政当局提高了从水到地产税等各方面的费用，美国人的收入因此缩水。同时，由于低通胀率和高失业率，雇主削减职位，保持加薪幅度在最小范围，并将攀升的医保费用转嫁给雇员。
阿拉巴马州伯明翰64岁的电器合同工谴责政界人士。他自称是保守派，对近期美国两党就提高美债上限的政治斗争表示愤怒。
“如果我有权力，我会冻结每个国会议员的银行账户……让他们去求职，了解外面的情况。我不关心整个政府是否会关闭，但军队除外。”
国会债务激辩进一步印证部分人认为两党制失灵的看法。美国有线电视新闻网（CNN）上周民调显示，77%的美国人称，华盛顿公选官员在两党提高美债上限的拉锯战中，其表现“就像被宠坏的孩子”。
24岁的Josh Greenwood从加州搬到纽约，目前在一家酒吧当服务员，他敦促奥巴马结束两党之争。“奥巴马应利用其权力和影响力，让大家都往一个方向努力。”（完）
--编译：黎黎 发稿：程芳
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透上海2月6日 - 中国齐鲁银行、洛阳银行等机构公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有321家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模137,034亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/06/2017 13周和26周期国库券 02/02/2017 02/09/2017 02/07/2017 四周期国库券 02/06/2017 02/09/2017 02/07/2017 三年期公债 02/01/2017 02/15/2017 02/08/2017 10年期公债 02/01/2017 02/15/2017