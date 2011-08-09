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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 13:46 BJT

〔韩国央行〕警告称当地金融市场暂将保持高度震荡,投资信心或将受损

路透首尔8月9日电---韩国央行周二表示:

* 股市、汇率、债券价格料将暂时保持高度震荡

* 认为美国评级下调对韩国经济影响有限

* 全球金融市场紧张情绪可能打击消费和投资信心

* 金融市场持续紧张可能压低原材料价格,缓解物价上升压力

* 若外汇市场流动性恶化,将增加韩元和外币流动性

* 将把外汇储备中高度流动性资产提高至充足水平

* 将抑制外汇储备投资中的货币和资产急剧调整 (完)

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