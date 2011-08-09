〔韩国央行〕警告称当地金融市场暂将保持高度震荡,投资信心或将受损

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透首尔8月9日电---韩国央行周二表示:
* 股市、汇率、债券价格料将暂时保持高度震荡
* 认为美国评级下调对韩国经济影响有限
* 全球金融市场紧张情绪可能打击消费和投资信心
* 金融市场持续紧张可能压低原材料价格,缓解物价上升压力
* 若外汇市场流动性恶化,将增加韩元和外币流动性
* 将把外汇储备中高度流动性资产提高至充足水平
* 将抑制外汇储备投资中的货币和资产急剧调整 (完)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。