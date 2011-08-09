〔韩国金融〕监管当局正对银行业紧急外币融资能力进行压力测试

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透首尔8月9日电---韩国金融监管当局在国会发表报告称,正对国内银行在紧急情况下获取外币融资的能力进行测试.该报告编写于当前市场危机之前.
外界对这一测试早有预期.该机构表示,正就如何改进银行独立的持续融资能力徵询业内意见.
报告称:"目前为止我国金融机构的外币流动性良好.但若发生全球信贷紧缩,我们不排除外币融资迅速恶化的可能."(完)
--编译 程琳;审校 隋芬
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。