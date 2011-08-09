〔韩国金融〕监管当局正对银行业紧急外币融资能力进行压力测试

路透首尔8月9日电---韩国金融监管当局在国会发表报告称,正对国内银行在紧急情况下获取外币融资的能力进行测试.该报告编写于当前市场危机之前.

外界对这一测试早有预期.该机构表示,正就如何改进银行独立的持续融资能力徵询业内意见.

报告称:"目前为止我国金融机构的外币流动性良好.但若发生全球信贷紧缩,我们不排除外币融资迅速恶化的可能."(完)