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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 13:47 BJT

〔全球金融〕各国会暂时保持低利率,汇率战恐将深化--韩国企划财政部

路透首尔8月9日电---韩国企划财政部周二表示:

* 预计各国会暂时将利率保持在低位

* 针对出口竞争力的汇率战可能会深化

* 需提防可能出现的市场动荡形势蔓延(完)

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