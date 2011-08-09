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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 13:55 BJT

〔台湾股市〕收低0.79%,但政府干预助苹果供应商等股价上扬

路透台北8月9日电---台湾股市周二下跌0.79%,不过一些基金经理表示,由于发现政府出手干预,苹果(AAPL.O)供应商等一些公司股价上扬.

加权股价指数.TWII收低59.68点,报7,493.12点.盘中稍早曾重挫5%.基金经理称,由于政府入场买进,尾盘时段回升至平盘上方.

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