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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 13:59 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑美元收复当日失地,因亚洲股市自低位反弹

路透悉尼8月9日电---澳元周二收复稍早失地,此前亚洲股市自低位反弹,不过在市场剧烈波动的情况下,人气仍较为脆弱.

澳元兑美元AUD=D4在本地尾盘升回1.0200美元水平;此前一度大跌逾3%至0.9927美元,因亚洲市场全面下挫.当时为澳元/美元3月迄今首度跌至平盘下方.

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