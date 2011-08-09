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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 14:22 BJT

〔美国股市〕标普500股指期货扳回大部分此前跌幅,盘中一度下跌3%

路透新加坡8月9日电---美国股指期货周二扳回大部分早盘跌幅,与此同时亚洲股市走势震荡,不过在欧洲市场开盘纷纷前从低位处回升.

0606GMT时,9月到期的标准普尔500股指期货跌0.2%,此前在亚洲早盘中曾一度大跌3%.

标准普尔500指数周一放量暴跌,跌幅达6.7%,在标普调降美国AAA债信评级後的首个交易日中,市场对经济衰退的忧虑升温.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王洋

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