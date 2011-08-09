版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 14:15 BJT

〔韩国经济〕国家养老基金考虑加大对国内股票的购买--发言人士

路透首尔8月9日电---韩国国家养老基一位发言人士表示,该基金正在考虑修改其8月管理计划,以加大在国内股票市场上的购买.

该发言人士称,官员正在开会讨论投资计划的变更,并认为长期来看一些绩优股的购买时机已成熟.

韩国国家养老基金的规模达到3,000亿美元,是全球第四大养老基金.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐