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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 14:12 BJT

〔韩国股市〕收低3.6%,盘中一度重挫近10%至13个月低位

路透首尔8月9日电---韩国股市周二收跌3.6%,收复部分稍早跌幅,盘中一度重挫近10%至13个月低位,受美国债信评级被下调後的沉重外资卖盘打压.

韩国综合股价指数.KS11收低3.64%,报1,801.35点,为去年9月9日来最低收盘位.(完)

--编译 杜明霞;审校 白云

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