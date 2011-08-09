版本:
中国
中国财经 | 2011年 8月 9日 星期二 14:11 BJT

〔中国新债〕青岛前湾码头周五将发2亿元中票,期限三年

路透上海8月9日电---中国青岛前湾集装箱码头有限责任公司周二公告称,将于周五(12日)簿记建档

发行2亿元人民币中期票据,期限三年.

本期债为青岛前湾码头今年第二期中票,公司此前于7月末发行了2亿元三年期中票.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

青岛前湾 13 2 3 8/12簿记建档 交通银行 AA+ 8/15 8/16

集装箱码头

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐