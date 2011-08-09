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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 14:08 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌破100美元,美国评级调降加剧需求放缓担忧

路透新加坡8月9日电---布兰特原油期货周二跌至99美元下方的六个月低点,最近两个交易日累计跌近10美元.美国主权债信评级遭调降,加剧全球能源需求放缓的担忧.

布兰特原油期货LCOc1最多曾经下跌5美元至每桶98.74美元,为2月8日以来盘中最低;0516GMT,油价反弹至101.48,但较4月高点127美元上方仍低逾25美元.

美国原油期货CLc1下跌3美元至78.31,之前触及75.71,为2010年9月以来低点.

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