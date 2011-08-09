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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 14:29 BJT

〔日股业绩〕东京电力第一季净损5,718亿日圆,受核事故赔偿支出拖累

路透东京8月9日电---日本东京电力(9501.T)周二公布第一季净损5,717.6亿日圆(约合74亿美元).该公司计入了赔偿核事故的费用和飙升的燃料成本.

该公司指称因福岛核电站核危机仍存不确定性,不对将于明年3月结束的财年作出预测.

上年同期东京电力净损54.5亿日圆,当时公司计入了因会计准则变化引起的一次性支出.

于今年3月结束的财年,东京电力净损1.25万亿(兆)日圆.

自3月11日大地震以来,东京电力股价已经暴跌超过80%.(完)

--编译 田建华;审校 戴素萍

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