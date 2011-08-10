〔路透专访〕贝莱德将用黄金和债券投资获利,逢低承接近期挫跌股票

* 仍会投资股市,但青睐与中国成长相关的个股

* 偏好电信、医疗保健和能源类股

* 降低美国公债投资配比,未持有日本公债

路透悉尼8月9日电---全球最大的资产管理公司贝莱德(BLK.N)的投资策略师James Holt周二表示,该公司将用黄金和债券投资获利,在近期挫跌的全球股市进行逢低承接.

"黄金和债券的表现真的非常好,我们从中获利颇多,同时将把这些利润再投资于价格越来越低的资产,很显然,那就是股票."驻悉尼的Holt在采访中表示.

根据Holt称,黄金类股和黄金上市交易基金(ETF)在贝莱德规模830亿美元的全球配置基金中约占5%.贝莱德总共管理约3.7兆(万亿)美元资产.

美国12月黄金期货GCcv1周二创下每盎司1,746美元左右的纪录高位,而现货金亦触及约每盎司1,742美元的历史高点,为过去20个交易日来第12次刷新纪录.

出于对美国和欧洲债务危机恐将把全球经济拖入新一轮衰退的恐惧,全球投资者纷纷抛售一切与成长题材相关的资产,使得能防止投资贬值的政府公债和黄金等避险资产上涨.

**青睐中国成长相关和高股息个股**

"整体来看,我们的全球配置基金仍青睐股票,不过我们偏好的个股,要麽与中国成长相关,要麽是能派发股息的大型跨国企业股票,这些企业拥有最低的市盈率(本益比)和最高的股息,而且现金流非常强劲."Holt称.

他指出,电信、医疗保健与能源类股将是该基金偏好的板块.

"我们降低美国公债的投资比重,且实际上未持有日本政府公债."Holt说.

日本公债"从基本面来看,价格非常昂贵."他表示.

"对于我们的全球配置基金来说,很重要的事情是随着市场走低,我们也将每天入市做出调整.我们的公债和黄金仓位将表现良好,不过每次调整仓位时,将调升股票比重."Holt称.

Holt表示,早在上周五标准普尔调降美国债信评等之前,股票估值已然"看上去非常低廉".

"此次危机期间,我们也持有大量现金.这段时间的(现金比重)介于7-12%之间.我们也约持有5%的黄金."Holt表示,并称黄金投资情况大致为黄金类股和上市交易基金(ETF)各占50%.(完)