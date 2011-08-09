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债券 | 2011年 8月 9日 星期二 14:24 BJT

〔欧元债市〕德债期货开高,全球衰退忧虑打压股市挫跌

路透伦敦8月9日电---德国公债期货周二开高,因全球衰退忧虑冲击股市,令投资者无意持有风险资产.

德债期货FGBLc1上扬32个跳动点,涨至133.40,市场对政治领袖处理欧元区和美国债务危机的信心下降.

欧洲股市.FTEU3预计将大幅开低.此前亚洲主要股市重挫,受美国评级遭降打压.

"德债今日走势将更加取决于股市表现,市场交投振荡,"一交易商表示.

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