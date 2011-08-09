〔中国数据〕7月工业及投资增速平稳,外围环境恶化政策仍面临微调可能(更新版)

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* 7月份工业增加值同比增长14%,增幅略放缓

* 1-7月固定资产投资同比增25.4%,仍保持高位

* 7月份社会消费品零售总额同比增长17.2%

* 外围环境恶化超预期,抗通胀为主的政策或面临微调

路透北京8月9日电---中国7月工业及投资增速继续有所回落但仍在市场预期之内,缓解了对经济硬着陆的担忧.但由于近期外围环境超预期恶化,以抗通胀为主的紧缩货币政策基调仍或面临微调可能.

当月依旧保持热络的固定资产投资增幅,显示以政府投资为主的保障房建设仍会对下半年经济增长形成支撑,而消费增幅有所回落,在调控以及价格因素作用下,未来难见大幅超预期.

数据显示,7月规模以上工业增加值同比增长14%,低于路透调查中值14.6%;当月社会消费品零售总额同比增长17.2%,略低于路透调查中值17.6%;1-7月固定资产投资同比增长25.4%,略低于路透调查中值25.5%.

"工业增加值同比增速来看虽然较上个月下降了1.1%,不过月环比仍有1%左右增长,与前几月基本持平,说明实体经济仍在正常增长."华宝信托宏观分析师聂文并称,同时保障房和水利建设抵消了商品房投资增速回落,部分打消了市场对未来投资大幅下降的担忧.

西南证券首席经济学家王剑辉亦表示,预计工业增加值到10月都会维持在13-14%左右,表明工业生产并没有出现继续下滑的态势,亦缓解了中国经济硬着陆的担忧.

但与此同时,居高不下的通胀以及超预期恶化的国际经济环境,仍令中国以抗通胀为主的宏观调控政策面临考验.此前公布的7月CPI同比上涨6.5%,创37个月新高.

而标普上周五下调美国评级後,全球股市哀鸿一片.全球经济陷入二次衰退的忧虑持续蔓延,加剧了市场的忧虑.

"国际环境形势的恶化远远超出我们的预期,中国需要有政策预案,现在不是考虑何时加息,更应该考虑该不该加息,以及收紧的货币政策是否有必要继续加力了."中国国际经济交流中心研究员张永军称.

他进一步指出,虽然工业增加值增速属于可接受范围,但在外围经济形势急剧恶化的前提下,中国的外贸势必会受到影响,而消费在高通胀的吞噬下亦难有明显起色,中国收紧的货币政策基调需要做调整.

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**未雨惆缪**

虽然7月数据都在预料中,缓解了市场对中国经济硬着陆的担忧,但面对高通胀压力下的经济下滑趋势,以及国际环境的不确定性,对中国未来经济前景的担忧并未完全消除.

华融证券宏观分析师肖波认为,从工业增加值来看,同比涨幅稍有回落,环比虽有回升,但从回升力度看,还是呈现经济降温的特点.

他并指出,社会消费品零售总额同比情况与预期一致,还是回落的状态,这与上月加息和整体经济调控有很大关系,而上几个月价格持续上行也抑制了消费,预计下月零售总额仍然不太乐观.

国盛证券首席分析师周明剑对消费状况亦不乐观,认为前两年刺激消费的政策实际均是短期行为,目前看有所透支.

"中国经济形势不容乐观,会有加速下滑,料三季度GDP会下滑较快,但年内GDP增长9%应该没问题."他称.

不过,尽管当前国际经济形势动荡及不确定性加剧,但分析师们表示,情形并不像2008年那麽糟糕,不用期待政策面出台类似当年四万亿元投资计划的刺激政策.

"我认为政府不会推出像2008年那样的大规模投资计划,不过如果美国经济出现二次探底的明显征兆,未来几个月的出口增速大幅降低,中国政府会在保障房、基础设施建设和水利系统安排更多的资金."美林-美银经济学家陆挺说.(完)